Crans-Montana, titolari Le Constellation saranno interrogati domani - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Saranno nuovamente interrogati dagli inquirenti domani mattina a Sion Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar Le Constellation di Cras-Montana, in Svizzera, teatro della tragedia di Capodanno nella quale hanno perso la vita almeno 40 persone. Lo riferisce l’emittente Bfmtv, secondo la quale sono previste due udienze nell’ambito delle indagini sull’incendio. Inoltre nel pomeriggio di oggi sarà interrogata una delle cameriere del bar sopravvissuta. Gli avvocati delle vittime e i loro rappresentanti legali sono stati invitati a queste udienze. Secondo le informazioni ottenute da Bfmtv, le nuove udienze riguarderanno “la situazione personale” della coppia e non i fatti del caso.

Contattato da Bfmtv, l’avvocato Sebastien Fanti, che rappresenta le famiglie di numerose vittime, spera che questa sia l’occasione per “mettere i due proprietari in custodia cautelare”. Jacques e Jessica Moretti sono sospettati di “omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio doloso colposo”. Martedì i due hanno dichiarato di essere “devastati e sopraffatti dal dolore” promettendo la loro “piena collaborazione” alle indagini e che “non avrebbero in alcun modo tentato di eludere la giustizia”.