 Crans-Montana, titolari Le Constellation saranno interrogati domani - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Crans-Montana, titolari Le Constellation saranno interrogati domani

tecnical

Crans-Montana, titolari Le Constellation saranno interrogati domani

Gio, 08/01/2026 - 13:03

Condividi su:

(Adnkronos) –
Saranno nuovamente interrogati dagli inquirenti domani mattina a Sion Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar Le Constellation di Cras-Montana, in Svizzera, teatro della tragedia di Capodanno nella quale hanno perso la vita almeno 40 persone. Lo riferisce l’emittente Bfmtv, secondo la quale sono previste due udienze nell’ambito delle indagini sull’incendio. Inoltre nel pomeriggio di oggi sarà interrogata una delle cameriere del bar sopravvissuta. Gli avvocati delle vittime e i loro rappresentanti legali sono stati invitati a queste udienze. Secondo le informazioni ottenute da Bfmtv, le nuove udienze riguarderanno “la situazione personale” della coppia e non i fatti del caso. 

Contattato da Bfmtv, l’avvocato Sebastien Fanti, che rappresenta le famiglie di numerose vittime, spera che questa sia l’occasione per “mettere i due proprietari in custodia cautelare”. Jacques e Jessica Moretti sono sospettati di “omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio doloso colposo”. Martedì i due hanno dichiarato di essere “devastati e sopraffatti dal dolore” promettendo la loro “piena collaborazione” alle indagini e che “non avrebbero in alcun modo tentato di eludere la giustizia”. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!