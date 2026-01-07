 Crans-Montana, la psicologa Brivio "In 3D Virgilio trovato grande silenzio" - Tuttoggi.info
ItalPress

Crans-Montana, la psicologa Brivio “In 3D Virgilio trovato grande silenzio”

Mer, 07/01/2026 - 15:03

MILANO (ITALPRESS) – Incontrare i ragazzi “Ci voleva, era necessario che ci fosse. Stamattina c’è stato un momento di ascolto” e abbiamo trovato “tutti, e un grande silenzio, perché ciascuno vive le emozioni a modo proprio. Non esiste un modo giusto o unico di comportarsi. Il discorso è che ci sarà bisogno di sostegno per un po’ di tempo e noi continueremo a darlo”. Così la presidente di Sipem SOS Lombardia, la psicologa e psicoterapeuta Roberta Brivio, dopo l’incontro durato due ore con i compagni dei quattro ragazzi gravemente feriti nella strage di Crans Montana, che frequentano tutti la terza D del liceo Virgilio di Milano.

