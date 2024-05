Cpa, Pistone presidente Regionale Lazio e Nesta Provinciale Rieti

La riunione del Direttivo del Lazio, Pistone: "Impegno per tutelare la nostra passione nel rispetto dell'ambiente"

Fabrizio Nesta è il nuovo presidente Provinciale Cpa (Caccia Pesca e Ambiente) di Rieti e Antonio Pistone è stato eletto presidente Regione del Lazio.

Questi i risultati della riunione del Direttivo Regionale Cpa del Lazio per procedere ai consueti rinnovi delle cariche statutarie associative.

Le prime elezioni hanno riguardato il Direttivo Provinciale del Cpa di Rieti, con l’elezione a presidente di Nesta, cacciatore noto nella sua provincia per la sua serietà e il suo impegno a difesa dei cacciatori.

Successivamente si è proceduto al rinnovo delle cariche regionali. I presidenti Provinciali del Lazio hanno eletto all’unanimità come presidente Regionale Antonio Pistone.

Pistone ha così accolto la nomina: “Ringrazio l’uscente presidente Regionale del Lazio Mauro Di Tosto e tutta la Dirigenza Nazionale del Cpa, primi fra tutti il presidente Alessandro Fiumani ed il vicepresidente Angelo Liurni, per la fiducia e l’appoggio che hanno dimostrato nei miei confronti. Mi impegnerò per far crescere l’Associazione sul territorio e soprattutto per tutelare la nostra passione nel totale rispetto dell’ambiente”.

Quella di Caccia Pesca Ambiente è una realtà associativa presente su tutto il territorio nazionale, con sedi in tutte le regioni d’Italia. E rappresenta un punto di riferimento per tanti appassionati del settore. L’Associazione è attiva anche nella tutela dell’ambiente, favorendo eventi ed organizzando attività di pulizia di territori, boschi, aree marine a tutela e ripristino della biodiversità.