Covid, tutti negativi gli ospiti di Casa Serena

Nove le vittime nella residenza protetta, la prima in Italia a dover fronteggiare un cluster della variante brasiliana | Il messaggio del sindaco Chiodini

Tutti negativi al Covid gli anziani ospiti di Casa Serena. L’annuncio, molto atteso, è stato dato dal sindaco di Magione, Giacomo Chiodini. Che ha voluto ringraziare tutto il personale impegnato nella struttura in questi mesi difficili, dove il virus, una volta entrato, ha fatto anche vittime.

“Casa Serena – ricorda Chiodini – ha affrontato una situazione straordinaria e drammatica. E’ probabilmente una delle prine residenze protette in Italia ad aver registrato un cluster risultato poi legato all’alta incidenza di variante brasiliana”. Una variante che ha caratterizzato l’avvio della terza ondata in Umbria e che nella regione risulta ancora con la più alta percentuale rilevata in Italia, pari al 32%.

Chiodini ha rivolto “un pensiero commosso di vicinanza, amicizia e solidarietà” ai familiari degli ospiti che non ce l’hanno fatta.