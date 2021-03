Covid, Sindaco Palermo "Stato e Regione si diano una mossa" - Tuttoggi

“Non possiamo consentire che ci sia violazione del diritto alla salute, ma non possiamo neanche consentire che si determini la fine economica di una città e di tanti operatori economici. Per questo, l’appello a tutti di rispettare le norme di sicurezza sanitaria, ma anche forte fortissimo insieme agli operatori economici l’appello al Governo nazionale e a quello regionale perché si diano una mossa e intervengano concretamente”. Così il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che ha adottato nuove misure restrittive in seguito all’aumento dei contagi.

