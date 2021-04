Covid, Salvini “Dalla cabina di regia buon senso sulle riaperture” - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – “Di coprifuoco si parlerà in Cdm, non voglio peccare di ottimismo. Ma in queste 48 ore mi porto a casa, anzi, offro al paese 40 miliardi cash alle imprese e le riaperture per le zone fuori dal rischio pandemico”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, in visita all’hub vaccinale della Fabbrica del Vapore di Milano. “Visto che la vita all’aperto – ha aggiunto -, stando anche agli stessi medici, comporta un rischio contenuto, anche il limite d’orario alle 22 credo che possa essere rivisto. Però fatemi chiedere una cosa alla volta sennò Speranza fa sciopero”.

“A livello nazionale devo dire che finalmente dalla riunione di oggi (della Cabina di regia) è prevalso un diffuso buon senso, rispetto chi vuole continuare a chiudere a prescindere. Come previsto, la settimana prossima il Cdm prenderà in esame i dati che già oggi ci dicono che mezza Italia sarebbe fuori dall’emergenza e dunque con le cautele del caso e i protocolli di sicurezza entro aprile, dove la situazione medica lo consente, si torna a vivere con un calendario di aperture precise – ha sottolineato l’ex ministro dell’Interno -. E’ simbolicamente stimolante che il primo giorno di ambito ritorno alla vita sia il 26 aprile, due giorni dedicati alla libertà e alle libertà”.

(ITALPRESS).