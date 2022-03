Covid, salgono ancora i positivi ma scendono i ricoveri

Tre decessi di pazienti con il Coronavirus, il bollettino della protezione civile | Casi di reinfezione, si verifica l'incidenza di Omicron 2

Salgono ancora i positivi al Covid in Umbria (per il quarto giorno consecutivo), ma scendono ancora i ricoveri. Segno che la malattia – grazie anche alle vaccinazioni dicono le autorità sanitarie – provoca minori effetti in chi viene contagiato.

In base al bollettino della protezione civile regionale (qui il dettaglio dei comuni) relativo alle ore 10 di sabato 5 marzo, nell’ultimo giorno si contano 987 contagi, con gli attualmente positivi che salgono a 9766. Tre i decessi di persone con Covid (una di Foligno, una di Narni e una persona residente fuori regione).

Ci sono anche casi di persone che si sono ricontagiate dopo essere guarite dal Covid. In corso sequenziamenti per verificare la circolazione nel territorio della sottovariante Omicron 2.

Diminuisce ancora la pressione negli ospedali: i ricoverati con Covid sono 141 (di questi, circa un terzo è stato costretto alle cure ospedaliere per altre patologie), mentre i pazienti in terapia intensiva restano 5.