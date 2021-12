Covid, quasi 2600 nuovi contagi, ma ricoveri stabili

Così l'andamento dei contagi per il Covid nei comuni dell'Umbria. Negli ospedali in 131, di cui 9 in terapia intensiva

Quasi 2.600 nuovi contagi da Covid in Umbria nelle ultime 24ore, ma ricoveri stabili: sono 131 i pazienti negli ospedali (uno in più rispetto al giorno precedente) di cui 9 in terapia intensiva. E c’è un decesso, di una persona di Gualdo Cattaneo.

E’ il bollettino della protezione civile regionale, aggiornato alle ore 10.10 del 31 dicembre.

I contagi nei comuni

In tutta la regione gli attualmente positivi al Covid sono 19.403. Di cui 4.328 a Perugia, 2618 a Terni, 920 a Foligno, 667 a Città di Castello, 651 ad Assisi, 565 a Bastia, 734 a Spoleto, 483 a Gubbio, 190 a Gualdo Tadino, 712 a Corciano, 550 a Marsciano, 324 a Todi, 492 a Magione, 238 a Castiglione del Lago, 337 a Narni, 213 a Orvieto, 178 a Umbertide, 124 a San Giustino, 143 a Spello.

