Covid, quasi 21mila i positivi in Umbria | I contagi nei comuni

Negli ospedali aumentano i contagi nei ricoveri ordinari, stabili quelli in terapia intensiva | Il bollettino della protezione civile

Sono quasi 21mila (20.934) gli attualmente positivi al Covid in Umbria. Il bollettino della protezione civile regionale (aggiornato alle ore 9.52 di domenica 20 marzo) conta 1907 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. In cui si sono registrati due decessi di persone con Covid. I pazienti Covid ricoverati sono saliti a 193 (circa un terzo sono però in ospedale per altre patologie), mentre sono stabili (6) i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

I contagi nei comuni

A Perugia i positivi al Covid sono ora 3547 (59 i nuovi casi), a Terni 2274 (194), a Foligno, in calo, 1275 (84), a Città di Castello 821 (81), a Spoleto 1162 (110).

Così i positivi negli altri comuni: Acquasparta 90, Amelia 268, Assisi 743, Bastia 527, Bettona 95, Bevagna 96, Cannara 74, Cascia 56, Castiglione del Lago 331, Città della Pieve 185, Città di Castello 821, Collazzone 79, Corciano 501, Deruta 271, Gualdo Cattaneo 130, Gualdo Tadino 235, Gubbio 754, Magione 442, Marsciano 369, Massa Martana 77, Montefalco 154, Narni 480, Nocera 157, Norcia 106, Orvieto 497, Paciano 25, Panicale 155, Passignano 120, Piegaro 54, San Gemini 110, San Giustino 197, Spello 208, Todi 436, Torgiano 211, Trevi 205, Tuoro 94, Umbertide 309, Valfabbrica 67.

(notizia in aggiornamento con la situazione negli altri comuni)