Covid, positivi a quota 706 e stabili i casi a scuola. I dati sui vaccini

In Umbria si registra un nuovo decesso tra i positivi al Covid. Tutti i dati sui contagi, le scuole e le vaccinazioni per fasce d'età

Continua a calare, anche se in modo molto lento, la curva dei contagi per il Covid-19 in Umbria. I positivi, alla data del 9 ottobre 2021, sono 706.

Anche la riapertura delle scuole, per effetto dei vaccini e del green pass, non ha fortunatamente portato un aumento significativo dei casi di Coronavirus. Stabili, infatti, i positivi nelle scuole: una quarantina appena gli studenti malati secondo il monitoraggio bisettimanale della Regione Umbria.

41 nuovi positivi ma c’è 1 decesso

Per quanto riguarda i nuovi positivi nella regione, nell’ultima giornata sono stati 41, mentre i guariti 49. La dashboard regionale segnala un nuovo decesso oggi di una persona positiva al Covid, mentre i ricoverati scendono a 50, di cui 5 in terapia intensiva. Il Comune dove al momento si registra il maggior numero di positivi è Terni: 117. Seguito da Foligno (82), Perugia (52) e Orvieto (46).

I positivi nelle scuole

Quanto ai dati delle scuole alla data dell’8 ottobre, gli alunni positivi sono 39, praticamente stabili rispetto al monitoraggio del 5 ottobre (erano 40). Appena 1 invece il positivo tra il personale scolastico (erano in 5 nel precedente monitoraggio). Diminuiscono anche i cluster: 7 (invece di 9), di cui 1 al ciclo dell’infanzia, 3 alle elementari, 1 alle medie e 2 alle superiori. Le classi in isolamento sono 24, a fronte delle 30 di inizio settimana. Va comunque ricordato che in questi giorni è cambiato il piano regionale per le scuole, che prevede un protocollo differenziato a seconda del tipo di scuola.

Il distretto con più studenti positivi al Covid è quello di Foligno (8 classi): sono 4 nel ciclo dell’infanzia, 2 alle elementari e 2 alle medie. Seguono quelli di Terni e di Narni – Amelia, ciascuno con 5 classi in quarantena (ma a Terni sono 3 nel ciclo dell’infanzia e 2 alle medie, mentre nel Narnese – Amerino 1 classe alle elementari e 4 alle medie. Gli altri distretti socio-sanitari vedono 1 classe soltanto in isolamento, tranne l’Alto Tevere, il Trasimeno e la Valnerina dove non ce n’è nessuna.

La situazione dei vaccini

Per quanto riguarda i vaccini, invece, alla data del 9 ottobre risultano 678.075 umbri vaccinati con la prima dose e 633.700 con ciclo completo. Vale a dire rispettivamente l’84,06% e il 78,62% dei residenti vaccinabili (cioè over 12).

Per quanto riguarda le fasce d’età, risultano vaccinati con ciclo completo oltre il 100% degli over 80. Per la fascia dei 70enni sono vaccinati il 91% delle donne ed il 94% degli uomini. Sono invece vaccinate l’87% delle donne della fascia 60 – 69 anni e l’89% degli uomini. Scendendo ai 50enni, le donne vaccinate sono l’80%, gli uomini il 78,5%. I quarantenni vaccinati sono: le donne il 71,5%, gli uomini il 69%. Di trentenni hanno ricevuto il vaccino invece il 64,5%, mentre i ventenni vaccinati sono leggermente di più: il 67% tra le ragazze e il 66% tra i ragazzi. Nella fascia d’età 12 – 19 anni, sono vaccinati il 60% delle ragazze ed il 58% dei ragazzi.