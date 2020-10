Covid, positivi 2 anziani nella Rsa: trasferiti all’ospedale di Città di Castello

Due casi positivi al Covid tra gli ospiti della Residenza protetta Brancaleoni di Panicale. I due anziani sono stati subito trasportati in via cautelare presso l’ospedale Covid di Città di Castello.

La Usl ha comunicato i due casi positivi al Comune di Panicale, come da protocollo. “I controlli presso le strutture sanitarie del Trasimeno sono da sempre scrupolosi – ricorda il sindaco Giulio Cherubini – e subito dopo il nuovo Dpcm del 13 ottobre scorso il Distretto aveva disposto l’adeguamento delle misure restrittive per ragioni cautelari”.

Tamponi su tutti gli anziani ospiti e sul personale

Nella stessa giornata di oggi sono stati eseguiti i tamponi per tutti i 26 ospiti della Residenza protetta e per gli operatori in servizio. È stata effettuata la sanificazione della camera dei due ospiti positivi e di tutti gli spazi comuni e programmato il tampone per domattina per tutti gli altri operatori. Sono stati infine programmati anche i tamponi per tutti i familiari e i rappresentanti legali che avevano incontrato gli ospiti prima del nuovo divieto d’accesso disposto dopo il Dpcm.

“Come da relazione che la responsabile di struttura ha trasmesso al sindaco – informa Cherubini – sono state subito adottate tutte le misure cautelari specificatamente previste in caso di contagio per questo tipo di strutture”.

Coronavirus, la situazione dei contagi a Panicale

I positivi al Coronavirus sono saliti a 20 positivi (2 in attesa di inserimento nel portale); 40 le persone in isolamento fiduciario.