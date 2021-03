Covid, Patuanelli “A Pasqua possibili restrizioni come a Natale” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “La situazione ci porta a mettere sempre in primo piano un principio di precauzione ma ovviamente dopo un anno di pandemia c’è un tessuto economico molto provato, quindi è chiaro che c’è questa discrasia tra l’esigenza di mettere in campo misure di contenimento della pandemia, dall’altro bisogna sostenere le attività che soffrono”. Lo ha detto il ministro per le Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, nel corso della registrazione di “Porta a Porta”.

“In realtà nel governo non c’è un’area aperturista e una più restrittiva, c’è un normale dibattito – ha aggiunto -. E’ evidente che si va verso un momento in cui gli spostamenti potrebbero essere generati dalle festività di Pasqua, e che il modello di divisione in fasce di colore deve essere mantenuto. E’ chiaro che nel periodo pasquale alcune misure restrittive dovranno essere implementate come abbiamo fatto a Natale, stiamo ragionando su quale tipo di misure, come zone rosse nei festivi e pre festivi, nel periodo intorno a Pasqua”.

(ITALPRESS).