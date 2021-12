Covid, nuovi casi oltre quota 36mila e 146 decessi - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Ancora un nuovo balzo dei contagi in Italia da Covid-19. Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, il numero dei positivi oggi tocca quota 36.293, nonostante un numero inferiore di tamponi effettuati, 779.303. Questo porta il tasso di positività al 4,65%. Lieve decremento dei morti, 146 (-6).

I guariti sono 17.595, mentre gli attualmente positivi crescono di 18.585 raggiungendo il numero totale di 402.729. Per quanto riguarda i ricoveri si registra una crescita nei reparti ordinari di 163 pazienti a 8.544, lievissimo calo delle terapie intensive, 1.010 (-2) con 92 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 393.175 persone. La Lombardia, prima regione per numero di contagi, sfonda quota 10 mila (per la precisione 10.569), seguita da Veneto (4.522) e Piemonte (3.290).

