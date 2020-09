Covid, Mattarella "Per vaccini serve collaborazione multilaterale" - Tuttoggi

La crisi legata al Coronavirus ci ha insegnato che “i pericoli e i problemi sono transnazionali” e

che l’unico modo per affrontarli in modo efficace e’ “una collaborazione multilaterale senza riserve, come ad esempio avviene per i vaccini”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo in videoconferenza al Forum Ambrosetti di Cernobbio.

