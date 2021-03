Covid, Magione riporta il coprifuoco alle 22 per Pasqua

Durante le festività annunciati maggiori controlli da parte dei carabinieri e polizia locale sul rispetto della normativa anti Covid

Anche a Magione, nei tre giorni di zona rossa nazionale per Pasqua (3-5 aprile) il coprifuoco sarà alle 22. Il sindaco Giacomo Chiodini ha rivisto l’ordinanza emessa dopo l’aumento dell’incidenza nei contagi (con la chiusura, tra gli altri provvedimenti, di asili e scuola primaria) limitatamente al coprifuoco, che torna alle 22, allineato dunque alle disposizioni del Governo.

Per gli altri giorni, il coprifuoco a Magione resterà anticipato alle 21, fino a nuovo provvedimento del sindaco.

Il tasso dei nuovi casi settimanali sta scendendo, ma ancora in modo graduale. Per questo il sindaco preannuncia che durante le festività di Pasqua i controlli saranno particolarmente serrati per assicurare il rispetto delle norme anti Covid.

Più controlli per Pasqua

“Polizia locale e carabinieri stanno facendo un lavoro importante di presenza e controllo, incluse le necessarie sanzioni. Per i giorni di Pasqua – informa Chiodini – Prefettura e Questura hanno indicato una serie di ulteriori forme di vigilanza a cui parteciperanno diverse forze dell’ordine, compresi gli agenti della municipale di Magione che vanno ringraziati per il lavoro svolto in questo anno di pandemia”.