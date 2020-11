Covid, la Regione: curva dei contagi frena | Il Cts decide sui nuovi divieti

A poche ore dalla riunione del Comitato tecnico scientifico nazionale, che dovrà valutare l’impatto dell’emergenza Covid nelle regioni italiane (attese ulteriori restrizioni in aree rimaste finora “gialle”) il direttore della Ssanità umbra, Claudio Dario, vede alcuni segnali positivi dai dati dell’Umbria. Dario sottolinea come la curva dei contagi cominci “a rallentare la crescita”. Un rallentamento che, secondo i tecnici della Regione, è nell’ordine del 30%. In risultato attribuito alle misure restrittive adottate.

Dario evidenzia poi che l’indice Rt (che calcola sinteticamente capacità di diffusione del virus) “non è peggiorato, anzi”.

Una lieve flessione si riscontra anche nella curva dei ricoveri dei pazienti Covid.

Sulla base di questi dati, dopo il briefing con il gruppo epidemiologico regionale, la presidente Tesei è pronta, come da lei stesso anticipato, a prorogare l’ordinanza, più restrittive rispetto alle norme in vigori per le aree “arancioni”, che impone la didattica a distanza anche per le scuole medie (critici i sindacati) e limita le attività di vendita la domenica.

Covid, l’aggiornamento sui contagi in Umbria

Nell’ultimo giorno (i dati della protezione civile sono aggiornati a oggi, venerdì 13 novembre, alle ore 14) su circa 5 mila tamponi processati i nuovi positivi in Umbria sono 604 con quasi mille (990) guariti. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Umbria scendono dunque a 10.395.

I ricoverati passano da 423 a 427: di questi, 68 sono in terapia intensiva.

Altri 8 decessi

Purtroppo si registrano 8 ulteriori decessi di pazienti di Assisi, Narni, Passignano, Perugia, San Gemini, Terni, Trevi e uno di fuori regione.