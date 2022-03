Covid in Umbria, curva riprende a salire: i dati nei comuni | Il report settimanale

I nuovi casi sono 935, mentre i guariti sono 774. Lieve aumento anche dei ricoverati in ospedale, 152, 4 in più rispetto al giorno precedente

Ha ripreso a salire, seppur in modo lieve, da un paio di giorni la curva dei contagi per il Covid in Umbria. Gli attualmente positivi al Covid in Umbria oggi (3 marzo) sono 9.269. I nuovi casi sono 935, mentre i guariti sono 774. Lieve aumento anche dei ricoverati in ospedale, 152, 4 in più rispetto al giorno precedente, di cui 6 (+1) in terapia intensiva. Invariato invece il numero dei decessi (1742 totali), ma nella giornata precedente se ne erano registrati 4.

Attualmente i positivi al Covid negli ospedali risultano così dislocati: 3 ospedale di Branca, 13 Città di Castello, 24 Foligno, 55 Perugia (2 in intensiva), 45 Terni (4 in intensiva) e 12 Pantalla.

L’analisi del nucleo epidemiologico, 16 morti in 7 giorni

Se la situazione degli ultimi due giorni è in controtendenza, diversa è invece l’analisi relativa ai giorni scorsi, fino al 1 marzo.

In Umbria infatti la curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni mostra un trend in diminuzione, anche se meno marcato rispetto alle settimane precedenti: lo rende noto l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, commentando i dati che emergono dal report elaborato dal Nucleo epidemiologico regionale sull’andamento dell’epidemia in Umbria. Lo studio evidenzia al 1 marzo un’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti pari a 604, mentre l’RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni si attesta ad un valore di 0,89. L’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi di età conferma tassi superiori alla media regionale per la popolazione tra 3 e 44 anni.

Tra i quattordicenni e ventiquattrenni si osserva inoltre, un lieve incremento dei tassi, dato in controtendenza rispetto alle altre classi di età in cui si assiste a una riduzione o stabilizzazione. Tutti i distretti sanitari hanno l’incidenza inferiore a 1.000 casi per 100.000 abitanti. Rispetto alla settimana precedente si osserva una leggera diminuzione nell’impegno ospedaliero regionale (al 01 marzo 148 ricoveri di cui 5 in terapia intensiva), mentre si registrano nella settimana 21-27 febbraio 16 decessi.

I contagi Covid nei comuni

Questa la situazione dei contagi di Covid nei singoli comuni dell’Umbria.

Acquasparta 42

Allerona 29, 1 ricoverato

Alviano 10

Amelia 117, 4 ricoverati

Arrone 18, 1 ricoverato

Assisi 318, 1 ricoverato

Attigliano 14, 1 ricoverato

Avigliano Umbro 14

Baschi 32

Bastia Umbra 297, 4 ricoverati

Bettona 37

Bevagna 32, 1 ricoverato

Calvi dell’Umbria 20, 1 ricoverato

Campello sul Clitunno 10

Cannara 44

Cascia 34, 1 ricoverato

Castel Giorgio 42, 1 ricoverato

Castel Ritaldi 52, 1 ricoverato

Castel Viscardo 45, 1 ricoverato

Castiglione del Lago 133, 2 ricoverati

Cerreto di Spoleto 8

Citerna 32

Città della Pieve 89, 1 ricoverato (1 in intensiva)

Città di Castello 439, 6 ricoverati

Collazzone 22, 1 ricoverato

Corciano 239, 4 ricoverati

Costacciaro 7

Deruta 80, 1 ricoverato

Fabro 20

Ferentillo 27

Ficulle 11

Foligno 569, 6 ricoverati

Fossato di Vico 18

Fratta Todina 11, 1 ricoverato

Giano dell’Umbria 45, 1 ricoverato

Giove 39, 1 ricoverato

Gualdo Cattaneo 47, 2 ricoverati

Gualdo Tadino 148, 4 ricoverati

Guardea 18

Gubbio 460, 4 ricoverati (1 in intensiva)

Lisciano Niccone 2

Lugnano in Teverina 14, 1 ricoverato (in intensiva)

Magione 110

Marsciano 174, 1 ricoverato

Massa Martana 33

Monte Castello di Vibio 7, 1 ricoverato

Montecastrilli 45

Montecchio 13

Montefalco 76, 2 ricoverati

Montefranco 11

Montegabbione 3

Monteleone di Spoleto 6

Monteleone d’Orvieto 10

Monte Santa Maria Tiberina 15

Montone 25

Narni 148, 5 ricoverati (1 in intensiva)

Nocera Umbra 32, 1 ricoverato

Norcia 70

Orvieto 186, 2 ricoverati

Otricoli 9, 1 ricoverato

Paciano 1

Panicale 64

Parrano 11

Passignano sul Trasimeno 71, 2 ricoverati

Penna in Teverina 16

Perugia 1381, 31 ricoverati (1 in intensiva)

Piegaro 24

Pietralunga 17

Poggiodomo 0

Polino 1

Porano 19

Preci 6

San Gemini 42, 1 ricoverato

San Giustino 117, 2 ricoverati

Sant’Anatolia di Narco 4

San Venanzo 15

Scheggia e Pascelupo 7

Scheggino 1

Sellano 5

Sigillo 21

Spello 79, 2 ricoverati

Spoleto 434, 6 ricoverati

Stroncone 88

Terni 1149, 18 ricoverati (1 in intensiva)

Todi 129, 2 ricoverati

Torgiano 73, 2 ricoverati

Trevi 84, 1 ricoverato

Tuoro sul Trasimeno 42

Umbertide 155, 5 ricoverati

Valfabbrica 40

Vallo di Nera 0

Valtopina 7

Fuori regione 508, 11 ricoverati

(aggiornato alle 12.30)