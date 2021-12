Covid in Umbria, altri 212 positivi e 1 decesso. Raddoppiati casi a scuola

Covid in Umbria, raggiunto il 20% di vaccinati con la terza dose, altri 445 con la prima. I dati sui contagi nella regione

Crescono a gran ritmo i nuovi positivi al Covid in Umbria. Un aumento a cui fortunatamente non corrisponde quello dei ricoverati in ospedale. Sono ben 212 i nuovi casi registrati oggi (11 dicembre), dopo i 195 di ieri, secondo la dashboard della Regione.

Gli attualmente positivi salgono a quota 2.2790. Sono 73 invece i guariti.

Covid in Umbria, un decesso ad Attigliano

Si registra però purtroppo un decesso, ad Attigliano, di una persona che – secondo quanto emerge dalla dashboard regionale – era ricoverata in ospedale. Scendono, dunque, proprio per questo, i ricoverati in ospedale positivi al Covid in Umbria: sono 51, di cui 6 in intensiva (appunto -1)

I comuni con più casi positivi

Rimane Foligno la città con più positivi nel territorio regionale: 338. Sono invece rispettivamente 254 e 253 i positivi a Terni e a Perugia. Grande balzo in avanti ad Amelia (+22) e Spoleto (+20), dove le persone positive al Covid sono rispettivamente 95 e 201. Ben 117 i casi ad Assisi. Per quanto riguarda invece il tasso di positività rispetto al numero di abitanti, il comune con quello più alto è Porano (colpa anche dei pochi abitanti, visto che in numeri assoluti i positivi sono appena 19), con lo 0,977%. Seguono Trevi, con lo 0,826% (69 attualmente positivi), e Amelia con lo 0,804% (appunto 95 casi). A Foligno il tasso di positività è dello 0,592%.

Raddoppiano gli studenti positivi al Covid in Umbria

Raddoppiano invece, rispetto a 4 giorni prima, gli studenti positivi al Covid in Umbria.

I dati sui contagi a scuola forniti dalla Regione Umbria indicano ben 143 studenti contagiati alla data del 10 dicembre, a fronte di 71 del 7 dicembre. Il personale scolastico positivo passa da 7 a 10. Le classi in isolamento sono 51 (+18), mentre i focolai 26 (+11). Le classi in attenzione (cioè sottoposte a doppio tampone e che dopo il primo negativo ed in assenza di focolai vanno regolarmente a scuola) passano da 99 a 110.

Per quanto riguarda i distretti sociosanitari interessati, 10 classi in isolamento sono nella zona di Assisi (3 nel ciclo dell’infanzia, 1 nella primaria, 6 alle medie), 9 a Spoleto (1 infanzia, 3 elementari, 5 alle medie). Nel distretto di Terni sono 7 le classi in isolamento (2 infanzia, 4 primaria, 1 medie). In Alto Tevere e nella zona di Narni Amelia sono 6 (2 all’infanzia e 4 alla primaria per l’Alto Tevere; 1 infanzia, 2 primaria, 3 medie per Narni – Amelia). Quindi 4 classi a Foligno (una ciascuna per ogni ciclo scolastico). Tre, invece, le classi in isolamento in Alto Chiascio (1 infanzia, 1 elementari, 1 superiori). Due infine su Perugia, Trasimeno (una nel ciclo dell’infanzia e una nelle primarie) e Orvieto (2 infanzia). Zero casi nelle scuole della Valnerina e della Media Valle del Tevere.

Vaccinati con terza dose il 20%

Intanto si assiste ad un continuo aumento dei vaccinati. Quelli con la terza dose raggiungono il 20% della popolazione umbra vaccinabile (over 12). Continua, anche se con molta lentezza, l’aumento anche di prime e seconde dosi. Sono 445 in particolare gli umbri che ieri hanno scelto di vaccinarsi contro il Covid per la prima volta.