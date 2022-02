Covid in Umbria, altri 2 decessi. Negli ospedali 183 positivi - Tuttoggi

Il numero degli attualmente positivi al Covid alla data del 21 febbraio è di 11.049. Appena 369 nuovi casi, a fronte di 491 guariti

Altri 2 decessi in Umbria di persone positive al Covid nelle ultime ore. Il totale dei morti dall’inizio della pandemia è di 1.717. Il numero degli attualmente positivi alla data del 21 febbraio è di 11.049, con uno scostamento minimo rispetto al giorno precedente visto il basso numero di tamponi processati nella giornata di domenica. I nuovi casi sono appena 369, mentre i guariti 491.

Tre i ricoverati in meno in ospedale rispetto al giorno precedente (183 in tutto), mentre in terapia intensiva ci sono 8 persone positive al Covid (+1).