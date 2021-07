Covid, in Sardegna 308 nuovi casi e un decesso - Tuttoggi

CAGLIARI (ITALPRESS) – Sono 308 i casi di Coronavirus accertati oggi in Sardegna. Nel report dell’Unità di crisi regionale si registra anche un nuovo decesso. Sono invece 70 i pazienti assistiti in area medica (+9) e restano 11 quelli in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 4.659 in tutta l’isola, mentre salgono a 61.721 i casi totali da inizio pandemia. Sono 4117 i tamponi effettuati, con un tasso di positività al 7,4 per cento.

(ITALPRESS).