Covid, in 3 umbri trovata la variante Omicron 5

Lo rende noto l’assessore alla Salute della Regione Umbria, spiegando che i 54 campioni sono selezionati in modo casuale e provengono da cittadini residenti nell’area del capoluogo.

“E’ importante segnalare – aggiunge l’assessore Coletto – che nessuno di questi soggetti è ricoverato e non manifestano sintomatologia particolare rispetto a quella provocata dalle varianti già note”.

Il bollettino dei contagi

Intanto la curva dei contagi Covid in Umbria continua a scendere. In base al bollettino della Regione aggiornato alle ore 8 di sabato mattina, gli attualmente positivi al Covid in Umbria sono 10.942, con 746 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore.

Sono 214 i pazienti con Covid ricoverati (circa la metà per altre patologie), con 5 persone contagiate in rianimazione.