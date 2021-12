Covid, impennata di casi nella Fascia | Gualdo +15 e Fossato +9 ma non ci sono ricoveri - Tuttoggi

Aumento anomalo di casi anche nei Comuni più piccoli dell'Alto Chiascio, a Fossato record di positivi giornalieri da inizio pandemia | Gualdo raggiunge quota 39 casi, uno in meno di Gubbio

La notevole impennata di nuovi positivi al Covid-19 in Umbria, con 195 casi nelle ultime 24 ore, non ha risparmiato neanche la Fascia appenninica.

Nel picco più alto registrato in Regione, addirittura dallo scorso 9 aprile (allora i contagi erano stati 201), in Alto Chiascio oggi (10 dicembre) fanno registrare il segno “+” anche i Comuni più piccoli.

Sicuramente l’incremento più anomalo è stato registrato a Gualdo Tadino, con +15 casi in una sola giornata (il 7 dicembre scorso c’era stato un altro +16). Un balzo che fa schizzare il totale degli attualmente positivi a 39, uno in meno di Gubbio, oggi a 40 contagi complessivi, in virtù di ulteriori 3 contagi e due guarigioni.

Positivi in aumento anche a Valfabbrica (+5) e Fossato di Vico (+9), rispettivamente attestati a 19 e 11 positivi in totale. Entrambi i Comuni a fine novembre erano Covid free. Addirittura per Fossato si tratta del picco giornaliero più alto mai registrato da inizio pandemia.

Anche nel piccolo Comune di Scheggia e Pascelupo (+1) si trova ora a quota 2 positivi. Sigillo e Costacciaro rimangono invece Covid free di lungo corso, il primo dal 19 e il secondo dal 23 novembre scorsi.

Fortunatamente, nonstante l’anomala impennata di casi, in nessuno dei Comuni della Fascia si registrano ricoverati (mentre in tutta la Regione ce ne sono 52). Nel distretto dell’Alto Chiascio, infine, l’86,19% della popolazione residente è stato vaccinato con il ciclo completo. Il 14,73% si è invece prenotato per una prossima inoculazione.