Covid, a Gubbio 17 nuovi positivi in 48 ore | Stabili gli altri Comuni della Fascia - Tuttoggi

Situazione anomala solo nel Comune dei Ceri, dove anche oggi si registra un +10 di nuovi contagi (ieri erano +7), fortunatamente non ci sono ricoveri

Altra giornata “anomala” a Gubbio sul fronte Covid-19. Se ieri (20 novembre) il bollettino faceva registrare un +7 di nuovi positivi, nelle ultime 24 ore si è arrivati perfino a +10, un valore che nel Comune dei Ceri non si registrava ormai da mesi e mesi.

Fortunatamente il conto dei ricoveri rimane costante a zero ma di sicuro 17 casi in appena 48 ore dovrebbero sicuramente far riflettere. Proprio da ieri (sabato 20 novembre), inoltre, nel centro storico si sono anche accese le luci di Natale di Christmas Land tra mercatini natalizi e la grande ruota panoramica e la città è pronta ad accogliere migliaia di turisti fino a gennaio.

Situazione stabile negli altri Comuni, dove dopo il +9 di cinque giorni fa (16 novembre), Gualdo Tadino è addiritura sceso da 22 a 21 casi, anche se resta l’unico Comune della Fascia appenninica ad avere un cittadino ricoverato. Restano sempre Covid free Scheggia, Fossato di Vico, Sigillo e Valfabbrica mentre Costacciaro è ancora ad uno.

La situazione regionale vede oggi 97 nuovi positivi – il 14% in meno rispetto a ieri (113) – con 53 ricoveri, di cui 5 in terapia intensiva. Purtroppo sono arrivati anche due nuovi decessi (che da inizio pandemia arrivano dunque a 1478).