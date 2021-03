“Ci sono immagini che il nostro Paese non dimenticherà mai e che lo hanno segnato profondamente. Come quelle del 18 marzo dello scorso anno: i camion dell’esercito che a Bergamo trasportavano le bare dei morti verso i luoghi di sepoltura”. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, in un video messaggio in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus.

sat/red (fonte video: Camera dei Deputati)