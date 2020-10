Covid, è morto il paziente di Tavernelle in terapia intensiva

Non ce l’ha fatta il paziente di Tavernelle che era ricoverato in terapia intensiva per conseguenze legate al Covid. L’uomo, poco più che settantenne, è morto questa sera. Una vittima che si aggiunge alle due (di Perugia e di Terni) comunicate questa mattina dalla Regione nell’aggiornamento sui casi Covid.

“Abbiamo purtroppo ricevuto la comunicazione – l’informativa inserata del sindaco di Panicale, Cherubini – della scomparsa di un secondo concittadino, era ricoverato da giorni in terapia intensiva. Tutta la comunità si stringe in un abbraccio attorno alla famiglia cui vanno le nostre più sentite condoglianze”.

Attualmente nel comune di Panicale ci sono oltre 20 persone positive al Covid, di cui 4 ricoverate in ospedale.

Appena una settimana fa un altro paziente di Tavernelle era morto per complicazioni legate al Coronavirus.