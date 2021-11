Covid, da oggi terza dose vaccino dopo 5 mesi: come prenotarsi

Anche l'Umbria recepisce la circolare del commissario Figliuolo che anticipa la dose booster per gli over 40

Anche in Umbria terza dose di vaccino Covid anticipata a 5 mesi dalla seconda per gli over 40.

A seguito della determina dell’Aifa che autorizza la somministrazione della dose “booster” del vaccino anti-Covid da 6 a 5 mesi, anche in Umbria a partire da oggi 24 novembre, i cittadini che abbiano compiuto 40 anni e abbiano ricevuto la seconda dose (o l’unica dose nel caso di Johnson&Johnson) da almeno 5 mesi, potranno prenotare la terza dose.

Lo ha reso noto il commissario regionale per l’emergenza Covid, Massimo D’Angelo.

La vaccinazione è prenotabile sul portale della Regione https://vaccinocovid.regione.umbria.it/. Ci si può prenotare anche attraverso le farmacie che offrono questo servizio.

Molti umbri under 40 stanno ricevendo sms dal servizio sanitario in cui si avverte che, dopo alcuni mesi, la protezione diminuisce, raccomandando quindi di effettuare il richiamo.