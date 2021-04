“Comprendiamo la difficile situazione ma condanniamo ogni violenza. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto fin da subito al governo di attivarsi per muovere risorse per le categorie più esposte a questa crisi”. Lo dice Davide Crippa, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, in piazza Montecitorio, dove si è svolta la manifestazione di protesta organizzata dai ristoratori.

