Secondo i dati di un report dell’Istat, per un italiano su cinque le condizioni economiche sono peggiorate rispetto al periodo precedente all’emergenza sanitaria: per descrivere il periodo trascorso durante la seconda ondata epidemica il 34,1% dei cittadini ha utilizzato parole di accezione positiva, il 44,7% si è espresso negativamente e il 21,2% in termini né negativi né positivi.

sat/trg