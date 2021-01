Covid, c’è anche una vittima di Passignano | L’aggiornamento in Umbria e nei comuni del Trasimeno

Il bollettino della protezione civile regionale del 26 gennaio | Ancora contagi legati al focolaio all'ospedale a Castiglione, 15 nuovi positivi a Magione

C’è anche una vittima del Trasimeno, una persona di Passignano, tra i cinque decessi di pazienti Covid in Umbria nell’ultimo giorno. Si tratta del quarto decesso a Passignano dall’inizio della pandemia.

I contagi nei comuni del Trasimeno

In base all’aggiornamento della protezione civile di oggi (martedì 26 gennaio) alle ore 15.35, a Castiglione del Lago sono stati 12 i nuovi contagi, alcuni dei quali legati al focolaio scoperto all’ospedale. I positivi al Coronavirus a Castiglione salgono a 74, di cui 3 ricoverati.

Cinque nuovi casi a Città della Pieve, dove i positivi salgono a 48. Tra questi, c’è un sesto ricovero in ospedale.

Ancora difficile la situazione a Magione, dove nell’ultimo giorno sono stati scoperti 15 nuovi contagiati. I positivi sono ora 206, di cui 25 ricoverati.

Non ci sono nuovi casi a Piegaro (12 in tutto), Paciano (5) e Tuoro (32, con 4 persone guarite). Quattro nuovi contagi nel comune di Panicale, dove i positivi sono ora 26 (uno in ospedale).

Covid, il bollettino in Umbria

In Umbria i nuovi casi sono 275. Cinque i decessi: oltre a Passignano, Perugia, Assisi, Citerna e Marsciano.

Le persone guarite nell’ultimo giorno sono 133 su 4.667 tamponi processati. Attualmente risultano complessivamente positive al Coronavirus 5.169 persone. Di queste, 384 sono ricoverate in ospedale (50 in terapia intensiva).