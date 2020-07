Covid, Bonetti "Proroga stato emergenza serva a investire" - Tuttoggi

“Abbiamo l’occasione anche grazie all’Unione europea di disegnare un percorso di ripartenza, che sia un’occasione di quello sviluppo

che da anni dobbiamo sbloccare. Se la proroga ci permette di andare avanti sugli investimenti va bene, altrimenti sarebbe come continuare una situazione di stallo”. Lo dice all’Italpress il ministro per le Pari Opportunita’ e la Famiglia, Elena Bonetti, in merito alla possibile proroga dello stato di emergenza per il coronavirus.