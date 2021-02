“Va fatta una valutazione senza ricette precostituite: il sistema a fasce che ha pagato per tanto tempo oggi mostra qualche limite”. Così, in merito alla lotta al Covid, il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, a Villanova, nel Piacentino, dove è intervenuto per inaugurare il cantiere del centro paralimpico del Nord Italia.

