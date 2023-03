Covid, Bertolaso “Ricordare questa grande tragedia è un atto dovuto”

“E’ una giornata molto importante, davvero significativa, ricordare questa grande tragedia che ha colpito tutto il nostro paese e rivolgere un pensiero alle quasi oltre 160 mila persone che hanno perso la vita per questo dramma credo che sia non solo un atto dovuto ma un dovere per tutti gli italiani”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, intervenendo all’evento “Testimonianze e prospettive dopo la pandemia: l’esperienza dell’ospedale Niguarda di Milano”.

xc3/pc/gsl