Covid, altri 3838 positivi a Capodanno. Ricoverati a quota 141 - Tuttoggi

A fronte dell'aumento esponenziale di casi di Covid nella regione, si registrano appena 10 ricoverati in più negli ospedali umbri: 141 in tutto

Altri 3.838 positivi in Umbria con gli attualmente positivi al Covid che salgono a quota 22.824. Sono i dati forniti dalla dashboard regionale la mattina di Capodanno.

A fronte dell’aumento esponenziale di casi di Covid nella regione, si registrano appena 10 ricoverati in più negli ospedali umbri: 141 in tutto. Scendono invece quelli in terapia intensiva: 8. Non si registra invece nessun nuovo decesso. Dei ricoverati, 21 sono all’ospedale di Città di Castello, 23 a Foligno. A Perugia ci sono 53 ricoverati di cui 4 in terapia intensiva. All’ospedale di Terni invece sono 44 di cui sempre 4 in intensiva.

I dati sono emersi a fronte di oltre 26mila tamponi effettuati: 6247 molecolari e 19.986 antigenici.

Per quanto riguarda la situazione nei comuni, a Perugia gli attualmente positivi ad oggi sono 5006, a Terni 3205. A Foligno 1129, a Spoleto 861. Assisi tocca quota 763, Bastia Umbra 670. A Città di Castello i positivi sono 724, a Gubbio 633. A Corciano 802, 548 a Magione. A Marsciano 598, a Todi 357. A Orvieto 269.