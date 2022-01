Covid, altri 3 decessi. I dati sui contagi in Umbria aggiornati al 26 gennaio

Altri 3 decessi, 2.156 nuovi positivi e 2.296 guariti: sono i dati aggiornati al 26 gennaio 2022 relativi al Covid in Umbria

Altri 3 decessi, 2.156 nuovi positivi e 2.296 guariti: sono i dati aggiornati al 26 gennaio 2022 relativi al Covid in Umbria. Gli attualmente positivi scendono ancora di poche unità rispetto a ieri: adesso sono 24.467.

Calano lievemente anche i ricoverati negli ospedali, 197 (-4), mentre in terapia intensiva rimangono in 7. I deceduti, come detto, sono 3 (1605 dall’inizio della pandemia), ad Amelia, Gubbio e Magione. Quanto ai tamponi, sono 3.848 quelli molecolari processati e 12.357 gli antigenici.

Questi i dettagli dei contagi nei comuni