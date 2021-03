Covid al Trasimeno: contagi in calo, preoccupa Magione | Una vittima

L'aggiornamento della protezione civile al Trasimeno e in Umbria | Casi in aumento a Magione e Corciano, situazione sotto controllo nel resto del comprensorio

Situazione sotto controllo per i contagi Covid nel comprensorio del Trasimeno. Dove però torna a preoccupare Magione, dove si è avuto uno dei cinque decessi registrati in Umbria nell’ultimo giorno.

Qui si sono avuti nelle ultime ore 7 nuovi casi, che hanno fatto salire a 84 il numero dei positivi. Come aveva spiegato martedì il sindaco Giacomo Chiodini, si tratta di contagi che riguardano più nuclei familiari, anche con minori. A Magione, proprio a seguito di un innalzamento dell’indice dei contagi, il sindaco ha predisposto nuove misure restrittive con apposita ordinanza che si aggiunge a quella della presidente della Regione.

I contagi Covid nei comuni del Trasimeno

Anche nella vicina Corciano si sono registrati 7 nuovi casi nelle ultime ore, con gli attualmente positivi al Covid saliti a 102. Nel resto del comprensorio c’è stato un solo nuovo contagiato a Città della Pieve, dove i positivi sono scesi a 21.

Così i contagiati complessivi negli altri comuni: Castiglione del Lago 44, Paciano 4, Panicale 12, Piegaro 4, Passignano 15, Tuoro 11.

I contagi in Umbria

In Umbria, in base al bollettino della protezione civile regionale aggiornato alle 12 di oggi, mercoledì 31 marzo, i nuovi casi di Covid sono 162 (su poco meno di 3 mila tamponi processati). Gli attualmente positivi sono 4806, con409 ricoverati (60 in terapia intensiva). Cinque le vittime.