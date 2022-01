Covid a scuola materna e asilo nido, sindaco le chiude fino al 27 gennaio

Provvedimento del sindaco di San Venanzo, Marsilio Marinelli, dopo casi di Covid sia all'asilo nido che alla scuola d'infanzia

Il sindaco di San Venanzo, Marsilio Marinelli, ha deciso la sospensione delle lezioni alla scuola dell’infanzia a causa della rilevata presenza di casi covid-19. Analogo provvedimento anche all’asilo nido, dove ugualmente ci sono dei casi positivi.

“A seguito del provvedimento emesso dalla Usl Umbria1 il 17 gennaio per contatto dei presenti con un caso positivo – scrive il sindaco – si dispone la sospensione della didattica in presenza per l’intero gruppo classe dal 17 al 27 gennaio come previsto dalle leggi in materia. Gli alunni presenti a scuola il 17, come da comunicazione ricevuta – specifica Marinelli – sono soggetti a provvedimento di quarantena fino all’esito negativo del tampone da effettuare il 27 gennaio.

Tutti gli alunni potranno riprendere la frequenza dal giorno 28 presentando autocertificazione disponibile nel sito dell’Istituto alla sezione famiglie / modulistica. Gli alunni interessati dal provvedimento, ossia coloro che hanno ricevuto la mail dalla scuola il giorno 17 – aggiunge il sindaco – dovranno presentare anche il secondo referto negativo. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia non si attiva la Dad ma si consiglia lo scambio di informazioni, di video messaggi con i bambini attraverso i canali consueti. Potranno essere proposte – conclude Marinelli -attività educative e didattiche affidando comunicazione alle famiglie tramite i rappresentanti delle sezioni”.