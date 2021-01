Covid a Magione, prorogate le ordinanze restrittive

Tutti negativi gli oltre 200 tamponi eseguiti su insegnanti e personale della scuola | Proseguono i controlli rafforzati da parte delle forze dell'ordine

Il numero dei contagi da Coronavirus ancora alti a Magione (stabilmente sopra i 200 i positivi), ha indotto il sindaco Giacomo Chiodini a prorogare fino al 15 febbraio le ordinanze restrittive comunali.

Restano dunque i divieti per le aree verdi, il coprifuoco a partire dalle 21 e limiti per l’accesso ai negozi.

Tamponi su prof e personale della scuola

Una buona notizia arriva dalle scuole. Sono infatti risultati tutti negativi (come informa il sindaco, suo il post con la foto) i tamponi antigenici rapidi eseguiti su insegnanti e personale della scuola, oltre 200 in tutto.

Un lavoro importante per lo svolgimento delle lezioni in presenza in sicurezza. Per il quale Chiodini ringrazia la dottoressa Maria Chiara Lucifora, che ha assunto la direzione dei centri salute Trasimeno Nord, le presidi Francesca Volpi e Lorella Monichini, e all’assessore Eleonora Maghini.

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine

Proseguono i controlli della forze dell’ordine per il rispetto dei divieti anti Covid e degli isolamenti. Controlli rafforzati, a seguito della richiesta fatta dal sindaco al prefetto di Perugia.