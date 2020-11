Covid, a Gualdo 24 positivi in 24 ore | Contagiati operatori sanitari, chiusa Radiologia Branca - Tuttoggi

Con 24 nuovi positivi al Covid-19 e nessun guarito, oggi Gualdo Tadino fa registrare un dato record di contagi, il più alto da inizio pandemia.

I casi totali salgono così a 121 e cresce anche il numero degli ospedalizzati, al momento 6, di cui uno in condizioni molto serie, con gli altri stabili o in lieve miglioramento.

Sono risultati positivi anche alcuni operatori sanitari all’ospedale di Branca, dove è stato chiuso in via precauzionale il reparto di Radiologia. Nelle prossime ore verranno messe in atto le dovute sanificazioni.



Il sindaco Massimiliano Presciutti ha comunicato che lunedì 9 novembre tutti gli studenti del Bambin Gesù effettueranno i tamponi, mentre martedì 10 e mercoledì 11 sarà la volta dei ragazzi delle 8 classi attualmente in isolamento dell’Istituto comprensivo.

“Non dobbiamo cedere alla paura – ha aggiunto Presciutti – Insieme ad Asl e dirigenti scolastici stiamo facendo il massimo dello sforzo possibile in un momento difficile e complicato per tutti“.