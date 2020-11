Cinquanta milioni di euro di nuove risorse per Piccole e Medie Imprese e per le Midcap italiane in arrivo da Banca europea per gli investimenti e Mediocredito Centrale per fronteggiare l’emergenza Covid-19. E’ l’effetto dell’accordo annunciato tra la Banca dell’UE e la banca pubblica italiana.

abr/mrv/red