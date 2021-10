Covid, 4.844 nuovi casi e 50 decessi in 24 ore - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Ancora in crescita i casi Covid in Italia. Dalla lettura del consueto bollettino del ministero della Salute si registrano 4.844 nuovi positivi, in aumento rispetto ai 4.598 delle 24 ore precedenti con 570.335 tamponi processati determinando un tasso di positività pari allo 0,84%. Stabili i decessi a 50.

I guariti sono 3.400, gli attualmente positivi crescono di 1.413 unità, segnando un numero complessivo di 76.788. La pressione sugli ospedali, dopo giornate in crescita, ritorna a scendere, almeno nei reparti ordinari dove i ricoverati sono 2.609 (-6); al contrario si registra un lieve incremento delle terapie intensive, con 347 degenti (+6) e 32 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 73.822 persone. La Campania è la prima regione per numero di contagi (627), seguita da Lazio (594) e Lombardia (570).

(ITALPRESS).