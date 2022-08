ROMA (ITALPRESS) – Sono 35.004 i nuovi positivi al Covid in Italia, su un totale di 229.180 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano report diffuso dal Ministero della Salute sull’emergenza Covid. Sono 158 i morti, per un totale di 173.062 172.904 decessi da inizio pandemia. Le terapie intensive sono 351, 11 meno di ieri, mentre sono 9.023, 374 in meno di ieri i ricoveri ordinari.

Foto: agenziafotogramma.it