Covid-19, nel weekend di Pasqua 1 milione di controlli e 53mila sanzioni - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Le forze di polizia hanno effettuato il 13 aprile verifiche su 252.148 persone e su 62.391 attivita’ o esercizi commerciali, nell’ambito dei controlli per l’emergenza coronavirus.

Le persone sanzionate sono state 16.545 e 88 sono state denunciate per falsa dichiarazione o attestazione, 29 per non aver osservato il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione perche’ positive al virus. Le sanzioni ai titolari di attivita’ o esercizi commerciali sono state 146, 63 i provvedimenti di chiusura. Lo riferisce il Viminale.

Durante le festivita’ pasquali, dal 10 al 13 aprile, sono state controllate oltre 1 milione di persone e 300 mila attivita’ o esercizi commerciali verificati. I cittadini sanzionati sono stati poco piu’ di 53 mila, appena il 5,3% dei controllati.

Salgono cosi’ nel complesso, dall’11 marzo al 13 aprile 2020, a 7.228.571 le persone controllate e 2.893.941 le attivita’.

