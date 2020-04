Covid-19, applicati controlli contenimento in Rsa Santabarbara Hospital - Tuttoggi

GELA (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Nell’ambito dell’ordinaria e costante attivita’ di controllo e prevenzione, la Asp di Caltanissetta il 25 aprile “ha ricevuto le schede di auto-monitoraggio giornaliere provenienti dalla Rsa di Santabarbara Hospital” di Gela. “Una delle schede di auto-monitoraggio segnalava un’infermiera della Rsa con temperatura corporea a 37, senza nessun altro sintomo se non una lieve anosmia, disturbo che puo’ presentarsi in corso di malattia da Covid19 ma in questo caso ascrivibile con ogni probabilita’ ad una sinusite. Per la sicurezza di tutti gli assistiti e a tutela delle loro delicate condizioni di salute, Santabarbara Hospital – si legge nella nota – ha eseguito in via straordinaria un test sierologico rapido che ha rivelato esito negativo per tutti gli ospiti della Rsa, ai quali gia’ dall’inizio dell’emergenza sono interdette le visite dai parte dei familiari. Inoltre il test sierologico e’ stato ripetuto a tutto il personale sanitario, sottoposto gia’ a controllo ogni 15 giorni, come da protocollo.

Tutti i test rapidi effettuati sul personale hanno dato esito negativo”.

Ieri la Asp di Caltanissetta, nell’ambito del contenimento della pandemia Covid-19, ha tempestivamente disposto per la struttura Rsa “l’isolamento domiciliare fino all’esito del tampone rinofaringeo che sara’ effettuato con sollecitudine”.

Santabarbara Hospital pertanto “assicura a tutti gli ospiti della RSA l’assistenza e la cura di cui necessitano, premurandosi di isolare tutti gli operatori sanitari per tutto il tempo necessario a ricevere l’esito dei tamponi. Sottolineiamo ancora una volta – spiega la struttura – l’efficiente e risolutiva sinergia tra la ASP di Caltanissetta e la nostra struttura, che, come ribadito nelle scorse settimane, attua ogni giorno controlli puntuali verso tutti i pazienti in ingresso, nonche’ controlli a cadenza regolare sullo stato di salute del personale sanitario, seguendo i protocolli concordati e sottoscritti con la direzione della Asp”.

