Covid-19, a Orvieto chiusi uffici comunali per caso positivo - Tuttoggi

Un dipendente degli uffici comunali di Orvieto è risultato positivo al Covid-19.

Uffici chiusi e sanificazione

Nella giornata di domani, giovedì 11 marzo, tutti gli uffici situati nel Palazzo Comunale (sede principale di via Garibaldi) saranno chiusi per sanificazione straordinaria.

Postivi al Covid-19

Attualmente si registrano 124 positivi, in base ai dati forniti ieri dalla Regione, 121 sono i soggetti in isolamento contumaciale domiciliare, i ricoverati sono 3 di cui 2 in terapia intensiva. I guariti si attestano a 434 (+3).