Covid, 18.797 nuovi casi positivi e 13 decessi - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Sono stati 18.797 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia, contro i 22.265 di ieri. In diminuzione i tamponi effettuati: 121.510, contro i 152.421 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi molecolari ed antigenici rapidi è del 15,5% contro il 14,6% di ieri. Sono 13 i decessi registrati; mentre sono 125 i ricoverati in terapia intensiva, uno in meno rispetto a sabato. Le persone ricoverate nei reparti ordinari sono 3.321. E’ quanto emerge dal bollettino emesso dal ministero della Salute.

Foto: agenziafotogramma.it