Covid, 118.994 nuovi casi e 414 decessi in 24 ore - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Leggero calo dei contagi da Covid-19 in Italia. Secondo il bollettino del ministero della Salute, sono 112.691 i nuovi casi, in flessione rispetto ai 118.994 dell’ultima rilevazione con 915.337 tamponi processati determinando un tasso di positività quasi stabile al 12,31%. Tornano a crescere i decessi, 414.

I guariti sono oggi 191.938, gli attualmente positivi scendono di 79.396 unità a 2.328.230. Segno meno anche sul fronte ospedaliero: nei reparti ordinari i ricoverati sono 19.324 (-226); in calo pure le terapie intensive, con 1.457 degenti ospitati (-67) e 95 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 2.307.449 persone. Sul fronte dell’impatto della pandemia sulle regioni, si evidenzia che la Lombardia si riconferma prima per numero di nuovi contagiati, 14.989, seguita da Emilia-Romagna (12.012) e Veneto 11.902.

(ITALPRESS).