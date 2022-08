Covid, 11.976 nuovi casi e 113 decessi - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – Sono 11.976 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, su un totale di 75.602 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Covid diffuso dal Ministero della Salute. Sono 113 le vittime, con il totale delle persone scomparse da inizio della pandemia che raggiunge quota 173.249. Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali, sono attualmente 9.052 quelli nei reparti ordinari (126 in più rispetto a ieri), mentre quelli in terapia intensiva sono 339 (tre in meno di ieri). Il tasso di positività è pari al 15,8%.(ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it