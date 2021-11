Covid, 101 nuovi casi e un decesso | Vaccino, 97mila con terza dose

I contagi nelle ultime 24 ore nei comuni umbri, una vittima a Perugia | Nelle ultime 24 ore somministrate 4.363 dosi booster

Sono 101 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Umbria nelle ultime 24 ore (dato aggiornato a sabato 27 ottobre alle ore 9,30) su circa 1.500 tamponi eseguiti. Si registra anche un decesso, di una persona residente a Perugia. I pazienti ricoverati negli ospedali sono 60 (due in più), di cui 7 in terapia intensiva.

I contagi nei comuni

Contagi in salita nel comune di Foligno a seguito del focolaio registrato in una scuola: 31 i nuovi positivi all’esito dello screening, con gli attualmente contagiati che salgono a 31. Sette casi anche a Trevi, dove i positivi sonno ora 48. A Spello non ci sono nuovi contagi (17 i positivi).

A Perugia sono 307 le vittime della pandemia. Quindici i nuovi casi, con i positivi che però, in ragione delle guarigioni, scendono a 284. A Corciano un nuovo caso (44 i positivi), a Torgiano non ci sono nuovi contagi (7 i positivi).

A Gubbio 48 positivi (nessun nuovo caso), uno in più a Gualdo Tadino (22 i positivi in totale). A Nocera Umbra i positivi sono 11 (nessun nuovo caso).

A Spoleto si registrano 4 nuovi contagi (102 gli attualmente positivi). In Valnerina nessun nuovo caso a Norcia (7 i positivi) e Cascia (1).

Ad Assisi 8 nuovi contagiati (i positivi al Covid sono 68), 26 a Bastia (nessun tampone positivo nelle ultime ore).

Nella Media Valle, nessun nuovo caso a Todi (17 i positivi), né a Marsciano (20).

Al Trasimeno, nessun contagio a Castiglione (7 gli attualmente positivi), né a Città della Pieve (9 i positivi). Due nuovi contagi a Magione, dove gli attualmente positivi al Covid sono 22.

Nell’Alto Tevere, 4 nuovi contagi a Città di Castello (46 gli attualmente positivi), 3 a Umbertide (24) e nessun a San Giustino (10 i positivi).

Nel Ternano, 3 nuovi casi a Terni (191 gli attualmente positivi), uno a Narni (24), 2 a Orvieto (35) e nessuno ad Amelia, dove gli attualmente positivi sono 19.

Le vaccinazioni anti Covid

Prosegue a buon ritmo la campagna di vaccinazione per la terza dose. Nell’ultimo giorno ne sono state somministrate in Umbria 4.363. In totale, dose booster ricevuta da 96.908 umbri (dato aggiornato alle ore 9,30 di sabato 27 novembre.

Sono 693.558 coloro che hanno ricevuto la prima dose, mentre in 682.616 la seconda.