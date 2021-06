Covid, 1.723 nuovi casi e 52 decessi in 24 ore - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue il calo dei casi covid in Italia. Sono 1.723 i nuovi positivi, in discesa rispetto ai 1.901 di ieri a fronte di 212.966 tamponi processati e che determina un tasso di positività allo 0,80%. In discesa pure i decessi, 52 (-17). E’ quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Sono 4.500 i guariti mentre gli attualmente positivi calano di 2.830 attestantosi su un totale di 162.409. Prosegue con costanza l’allentamento della pressione negli ospedali. Le persone ricoverate nei reparti ordinari sono 3.655, in flessione di 221 degenti; nelle terapie intensive si trovano attualmente 574 pazienti, con un saldo complessivo in riduzione di 23 unità ma con 25 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 158.180 persone. La regione con il maggior numero di casi risulta essere la Sicilia (263), seguita da Lombardia (255) e Campania (187).

