Costruisce una pistola con stampante 3D, arrestato 20enne - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha tratto in arresto a Roma un giovane cittadino italiano classe 2004, per fabbricazione e detenzione di arma clandestina. La misura restrittiva è scattata a seguito di una perquisizione personale domiciliare ed informatica, allorquando è stata rinvenuta una pistola, atta ad offendere, prodotta artigianalmente in quanto costruita dal giovane attraverso l’impiego di una stampante 3D. Il giovane arrestato era già oggetto di attenzioni investigative da parte della Digos capitolina e della Procura della Repubblica di Roma poiché tramite l’applicazione Telegram diffondeva video di aggressioni a persone di colore, di stragi compiute per motivi di odio razziale ed inviti a commettere atti di violenza, poichè sempre sul web aveva acquisito nozioni per la costruzione di armi da fuoco, acquistato materiale di uso comune utile alla costruzione di armi, diffuso video in cui mostrava il perfetto funzionamento di un’arma FGC-9 verosimilmente da lui prodotta con una stampante 3D e diffuso, altresì, video inerenti decapitazioni.

tvi/red